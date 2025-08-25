سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب علي فوزي، لاعب مودرن سبورت، عن سعادته بالفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، مؤكداً أن فريقه قدم مباراة قوية للغاية أمام الزمالك، لكنه خسر بسبب سوء الحظ.

وقال فوزي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: "سعداء بالفوز على بيراميدز، فهو فريق كبير وبطل إفريقيا في الموسم الماضي."

وأضاف: "قدمنا مباراة قوية أمام الزمالك وخسرنا بالحظ، ونسعى للتواجد ضمن المراكز السبعة الأوائل في الدوري هذا الموسم."

يذكر أن علي فوزي تُوّج بجائزة رجل المباراة في مواجهة بيراميدز التي انتهت بفوز فريقه 2-1.