محافظ الإسكندرية يتابع توسعة طريق الحرية (أبو قير) لتخفيف الزحام وتعزيز السيولة المرورية

أجرى أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المرحلة الأولى من مشروع توسعة طريق الحرية (شارع أبو قير)، باعتباره أحد أهم المحاور المرورية التي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

وتفقد المحافظ أعمال التوسعة بالجانب القبلي من الطريق، الممتد من شارع إبراهيم الشريف حتى شارع سوريا، مشددًا على سرعة الإنجاز والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من المشروع من المقرر الانتهاء منها في الثلث الأخير من شهر سبتمبر 2025.

كما وجه المحافظ بوضع تصور متكامل لتنظيم مواقع اللافتات الإعلانية والمرورية، وأعمدة الإنارة، والأشجار والزراعات على طول الطريق، بحيث يتم تنفيذ هذا التصور بشكل موحد للحفاظ على الطابع الجمالي والهوية البصرية للإسكندرية.

وخلال الجولة، أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرئيس حي شرق بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات لمراجعة موقف الإعلانات على طول طريق الحرية، وبدء الإزالة الفورية لأي لافتات غير مرخصة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات التي تعيق حركة المارة أو أعمال التوسعة، مع الاهتمام بواجهات المباني وإزالة أي أسلاك أو لافتات متهالكة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) يمتد من منطقة سيدي جابر وحتى محطة ترام الوزارة، ويتم تنفيذه على عدة مراحل، ويشمل إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى 8 حارات (4 في كل اتجاه).

ويستهدف المشروع تخفيف الضغط المروري وتعزيز السيولة في مناطق سيدي جابر وسموحة، التي تُعد من أكثر المناطق ازدحامًا في الإسكندرية.