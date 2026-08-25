نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة: التواصل بين جميع جهات الطب البيطري يفتح الطريق لتطوير المهنة

أكدت الدكتورة صفاء غربال، نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة، أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف جهات الطب البيطري؛ بما يسهم في تطوير المهنة والاستماع إلى احتياجات الأطباء وطرح الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم.

وجاء ذلك خلال كلمة نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة، في فعاليات اللقاء الثاني من جولات «صوت الطبيب البيطري»، الذي تنظمه النقابة العامة للأطباء البيطريين بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتورة غادة حسين موسى، نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عميد كلية طب بيطري جامعة دمنهور، والدكتور ماجد فتحي يونس، وكيل وزارة الطب البيطري بالإسكندرية، والدكتورة إيمان راتب، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، وعدد من قيادات الطب البيطري والأكاديميين وأطباء المديريات والمعاهد البحثية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وقالت نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة، إن اللقاء يمثل فرصة للتواصل المباشر بين جميع أطراف منظومة الطب البيطري، مؤكدة أن تطوير المهنة لا يمكن أن يتحقق بشكل منفرد، وإنما يحتاج إلى تكامل الجهود وتبادل الرؤى والخبرات.

وأضافت: «مفيش حد بيطور لوحده ولا بيفكر لوحده»، مشيرة إلى أن المقترحات والأسئلة والمناقشات التي يطرحها الأطباء خلال هذه اللقاءات تمثل أساسًا مهمًا للوصول إلى ما تستهدفه النقابة من تطوير وتحسين واقع المهنة.

وأشادت بحرص الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، على عقد مثل هذه اللقاءات، مؤكدة أنها تتيح للأطباء طرح تساؤلاتهم ومقترحاتهم بصورة مباشرة، والاستماع إلى رؤى النقابة العامة بشأن مختلف الملفات.

ودعت نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة جميع المشاركين إلى التفاعل وطرح الأسئلة والمقترحات، مؤكدة أن النقيب العام وجميع قيادات النقابة حريصون على الاستماع إلى الأطباء والتفاعل مع رؤاهم؛ بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية ونتائج تخدم المهنة وأطباءها.

وهنأت صفاء غربال، الحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنية أن يكون اللقاء مثمرًا وأن تثمر المناقشات عن خطوات إيجابية تسهم في دعم وتطوير مهنة الطب البيطري.