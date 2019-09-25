موسكو تحتج على حجب واشنطن تأشيرات عن أعضاء الوفد الروسى بالأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، استدعاء نائب السفير الأمريكى لدى موسكو، للاحتجاج على عدم منح واشنطن تأشيرات الدخول لعدد من أعضاء الوفد الروسى للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ74.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف: «تم اليوم استدعاء المستشار الأمريكى، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية (بارت غورمان) فى روسيا. وعبرنا له عن معارضتنا لذلك وسلمناه مذكرة دبلوماسية مناسبة»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، فى مؤتمر صحفى، أن «عددا من أعضاء الوفد الروسى الرسمى لم يحصلوا على تأشيرات الدخول الأمريكية للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة»، مضيفة أن «هذا الوضع يثير الاستياء بسبب عدم احترام الولايات المتحدة لأعضاء الأمم المتحدة، وكذلك عدم تنفيذ التزاماتها كدولة تستضيف هذه المنظمة الدولية فى أراضيها».

وتابعت زخاروف: «أن تجاهل حقوق الدول ذات السيادة والمنظمات الدولية، وعجز الولايات المتحدة فى تنفيذ التزاماتها القانونية الدولية سيصبحان موضوعين رئيسين لمباحثات وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو فى نيويورك».