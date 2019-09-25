دبي تطلق «الإفتاء الافتراضي» نهاية العام الجاري

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن إطلاق مشروع «الإفتاء الافتراضي» قبل نهاية العام الجاري، ضمن خطط دبي لتعزيز التحول الالكتروني.

وقال مسؤولون في الدائرة اليوم: "تُعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم الإسلامي، حيث يقدم المشروع خدمات الإفتاء للسائلين باستخدام تقنيات متطورة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتفاعل الافتراضي، والمعزز والتحليل الصوتي والمحادثة الصوتية وتحليل النصوص والتحاور من خلال الكتابة، وغيرها من الأدوات التقنية المتقدمة".

وقال مدير عام الدائرة الدكتور حمد الشيباني إن تأسيس منصة عالمية للفتوى الشرعية يهدف للاستفادة من قاعدة البيانات العريضة لدى إدارة الإفتاء، والتي تحوي عددًا كبيرًا من مجلدات الفتاوى، متضمنة آلاف الفتاوى الشرعية المعتمدة من لجنة الإفتاء العليا، لتقديم خدمة الإفتاء لجميع المسلمين حول العالم، في مختلف مجالات الفتاوى الشرعية وعبر منصة رقمية.

وتستهدف الدائرة من تصميم هذا البرنامج إلى احتواء الأعداد الكبيرة المقدمة من طلبات الفتاوى والاستفسارات الدينية، وتقديم الفتاوى بلغات عالمية مختلفة بسرعة ودقة، بالإضافة إلى توثيق العدد الكبير من قواعد البيانات والوثائق والكتب المتخصصة بالفتاوى ليتم الاستفادة منها بالطريقة المثلى، ليكون برنامج الإفتاء الافتراضي مصدرًا معتمدًا للفتاوى يساعد في مواجهة المصادر المشبوهة وغير الدقيقة ويقدم بديلاً متطوراً وموثوقاً يناسب متطلبات العصر