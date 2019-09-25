مصرع طالب أزهر غرقا في مياه ترعة بالشرقية

لفظ طالب بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، بمدينة القرين، بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة، غرقًا أثناء الاستحمام في مياه الترعة "المبطنة" بالمدينة، وتم استخراج الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بغرق طالب بالصف الثالث الإعدادي في مياه الترعة "المبطنة".

وانتقل فريق من الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثة بمساعدة عددًا من الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.