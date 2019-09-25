 العراق: مقتل 8 من عناصر داعش في عملية أمنية بين الأنبار وصلاح الدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق: مقتل 8 من عناصر داعش في عملية أمنية بين الأنبار وصلاح الدين

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:08 م

لقى 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم خلال عملية أمنية استباقية بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين بالعراق.

وقال القيادي في حشد الأنبار، قطري العبيدي - في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء - إن قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بالحشد العشائري وطيران الجيش، نفذت عملية أمنية استباقية استهدفت مناطق شمالي قضاء "راوة" باتجاه جنوب صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل 8 عناصر من التنظيم الإرهابي.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العملية لا تزال مستمرة.

يشار إلى أن القوات العراقية تشن بين الحين والآخر عمليات أمنية في مناطق متفرقة بالبلاد؛ لتعقب خلايا تنظيم داعش والقضاء عليها.

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