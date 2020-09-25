الأهلي: لدينا 3 خطط تحسبا لرحيل فايلر

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الأهلي، إن حسم مصير السويسري ريني فايلر، المدير الفني للفريق، سوف يحسم في الوقت الذي تراه الإدارة مناسبا.

صرح شريف فؤاد عبر قناة ناديه "فايلر مدير فني ناجح بأداء عظيم وسعيد بالتعاون مع الأهلي، والنادي سعيد بالتعامل مع رجل مثله، هناك مشكلة أثيرت بسبب كورونا، والأهلي بقدرته الكبيرة على صياغة العقود توصل لاتفاق مع فايلر".

وأضاف "ترددت شائعات عديدة عن فايلر مع حسم الأهلي للقب الدوري بخصوص سفره وعدم عودته وبخصوص الشرط الجزائي في عقده أو حق فسخ العقد".

ووجه رسالة لجماهير الأهلي بقوله "لا تلتفتوا لأي نوع من تلك الشائعات، التي تستهدف استقرار الفري، "كل تلك الأمور شأن داخلي ولا يناقشها الأهلي في الإعلام".

واستطرد "هناك وقت من أجل الإعلان عن القرارات بالنسبة لمجلس الإدارة، ولن يجبرنا أحد على تغيير ذلك".

وبسؤاله عن إمكانية رحيل المدرب السويسري، رد شريف فؤاد "مجلس إدارة الأهلي يمتلك خطة أولى وثانية وثالثة بديلة، وسيعلن عن القرار في الوقت الذي يريده، وكل أسماء المدربين التي ترددت في الساعات الأخيرة ليست صحيحة على الإطلاق".