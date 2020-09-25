محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطهير بالمساجد و افتتاح 5مسجداً من بين 19 مسجداً بتكلفة اجمالية 55 مليون جنيه

تابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أعمال تطهير وتعقيم قبل بدء صلاة الجمعة، وفي مسجد سيدي أحمد ربيع بمدينة دسوق تابع الشيخ محمد يونس ، وكيل وزارة الأوقاف ، والشيخ عطا البسيوني ، مدير الدعوة ، وأحمد عيسى نائب رئيس مدينة دسوق ، والسيد عبد الستار ، نائب رئيس المدينة ، وحسن السنهوري ، سكرتير عام مدينة دسوق أعمال التطهير والتعقيم.

افتتح الشيخ محمد يونس ، وكيل وزارة الأوقاف ومرافقيه، نيابة عن اللواء جمال نور الدين ، محاف كفر الشيخ ، مسجد سيدي احمد ربيع بدسوق قبل بدء صلاة الجمعة .

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن جاري افتتاح 19 مسجداً بتكلفة اجمالية 55 مليون جنيه ، ما بين انشاء جديد ، وإحلال وتجديد بقرى المحافظة ،تم افتتاح 7 مساجد ب 7 قرى ، وهي كوم السعداء بمركز فوه،. والنور بعزبة السعدة بمركز مطوبس، ومسجد الرحمة تعاون ثان بمركز الحامول، ومسجد الفتح بالقصابي بمركز سيدي سالم، ومركز الصالحين بصرصار مركز سيدي سالم، ومسجد الشيخ حسن بقرية صندلا مركز كفر الشيخ، ومسجد عثمان عفان بقرية سيدي نصر، وسيتم افتتاح 6 مساجد أخرى الجمعة المقبلة

قال الشيخ محمد يونس ، وكيل وزارة الأوقاف ، أن مصر بلد المساجد ورعايتها، مؤكداً أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بإعمار وانشاء وتطوير والال وتجديد المساجد ، ولسن مثل تل الجماعة الإرهابية التي تقتل المصلين بالمساجد كما حدث بسيناء.

وأكد الشيخ محمد يونس ، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ، تم افتتاح اليوم الجمعة ، 5 مساجد ، وهي مساجد عمرو بن العاص ،بعزبة فؤاد رجب فوه ، و الدوايدة الجديد ،و52الكبير بقرية المنصورة بالحامول ،وزهير المحطة بقلين ،ومسجد سيدى احمد ربيع بدسوق.