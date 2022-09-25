الدفاع الروسية: إحباط هجوم للقوات الأوكرانية بطائرات مسيرة على محطة زابوروجيا النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل استفزازاتها ضد محطة زابوروجيا النووية، حيث قصفت محيطها وحاولت مهاجمتها بثماني طائرات مسيرة أسقطتها القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف- في بيان صحفي، اليوم الأحد- "لقد قصفت القوات الأوكرانية مجددا مناطق سكنية بمدينة (إنيرجودار) ومنطقة أخرى في محيط محطة زابوروجيا النووية بـ 59 قذيفة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة"، مؤكدا أن مستوى الإشعاع في محطة زابوروجيا النووية طبيعي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "تم إحباط هجوم للقوات الأوكرانية على منطقة محطة زابوروجيا النووية بثماني طائرات مسيرة، أُسقطت جميعها خارج نطاق المحطة".

في السياق.. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تصفية أكثر من 340 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف- خلال إحاطة صحفية، اليوم- "لقد تم القضاء على نحو 100 مسلح في هجوم بالصواريخ على نقطة انتشار مؤقتة بالقرب من مدينة زابوروجيا، كما أدت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية إلى تصفية 50 مسلحًا قرب مستوطنة "أنوفكا" و50 مسلحًا في مستوطنة "مارينكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف: "أدت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية كذلك إلى القضاء على نحو 30 مسلحا في منطقة خيرسون، وسقوط أكثر من 110 أفراد بين قتيل وجريح على اتجاه "نيكولاييف - كريفوي ريه".

ونوه كوناشينكوف إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" في منطقة نيكولاييف، و12 طائرة مسيرة أوكرانية في مواقع متفرقة بجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون.

في سياق آخر.. دعا تحالف التضامن في المجر "التحالف الحاكم"- وفقا لشبكة "البلقان" الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، إلى إطلاق "استشارة وطنية" جديدة بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقال مات كوكسيس زعيم المجموعة البرلمانية لحكم فيدسز، عقب اجتماع مغلق لفصائل الحزب الحاكم، إن التحالف يطالب الحكومة بإجراء مسح عام حتى يتمكن المجريون من إبداء رأيهم في مسألة العقوبات على روسيا، وهو ما يجعلهم أول من يستطيع التعبير عن آرائهم في هذا الموضوع في أوروبا.

وأعرب كوكسيس عن توقعه بأن يكشف الاستطلاع للأحزاب الحاكمة ما يفكر فيه المجريون بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بحيث يتمكنوا من الرجوع إلى آراء المجريين في المناظرات الأوروبية المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك سيعتبر محاولة للضغط السياسي على الاتحاد الأوروبي.

إلا أن أكبر أحزاب المعارضة المجرية حزب التحالف الديمقراطي قال إنه من غير المجدي التشاور بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي وافق عليها رئيس الوزراء.

ويُنظر على نطاق واسع إلى استطلاعات المشاورة الوطنية، التي تستخدمها الحكومة منذ عام 2011، على أنها أداة سياسية وتواصلية لتحديد وإظهار الدعم للحكومة في موضوع معين، كما أنها تمثل أيضًا طريقة لبناء قاعدة بيانات مهمة.

وينفق مجلس الوزراء المجري المليارات على استطلاعات الحالة المزاجية العامة للمواطنين، والمبنية على أسئلة مبسطة، وحتى الآن تم عقد 11 من هذه المشاورات، باستخدام مليارات من أموال دافعي الضرائب لما هو في الواقع دعاية للحزب الحاكم.

يذكر أن تحالف "التضامن المجري" هو تحالف سياسي يميني محافظ من حزبين سياسيين في المجر، هما حزب فيدز أو التحالف المدني المجري وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي.

على صعيد آخر.. أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بإقليم لوجانسك، يلينا كرافشينكو، أن لجان الاستفتاء في مدينة ألتشيفسك جنوب غرب لوجانسك، تم إجلاؤها إلى الملاجئ بسبب قصف القوات الأوكرانية، مشيرة إلى استهداف المدينة بـ 6 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية صباح اليوم الأحد.

وقالت كرافتشينكو- في تصريح صحفي، اليوم، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية- "إن محرضين أوكرانيين ينشرون عبر منصات التواصل الاجتماعي عناوين اللجان المحلية للاستفتاء في لوجانسك ويحثون القوات الأوكرانية على ضربها"، مؤكدة أن القصف الأوكراني لن يزيد سكان الإقليم إلا عزيمة على المشاركة في الاستفتاء المصيري.

من جهته.. ذكر فلاديمير روجوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، والعضو في الإدارة الإقليمية لمنطقة زابوروجيا المعينة من قبل موسكو، أنه بسبب قصف أوكراني تم إجلاء موظفي إحدى لجان الاستفتاء من منطقة قريبة من مدينة "إنيرجودار" إلى موقع احتياطي، مضيفا أنهم سيواصلون العمل من هناك كالمعتاد.

وتشير مصادر روسية إلى أن نسبة مشاركة السكان في الاستفتاء تجاوزت 55.05% في دونيتسك، و45.68% في لوجانسك، و31.79% في خيرسون، و35.54% في زابوروجيا بحلول نهاية اليوم الثاني للاستفتاء.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية في دونيتسك أن أكثر من 20 نائبا و"سيناتور" من روسيا يشاركون في المراقبة على الاستفتاء، فيما يبلغ العدد الإجمالي للمراقبين الأجاب في استفتاء دونيتسك 129 شخصا.

على صعيد آخر.. قال رئيس شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف إن السلطات المحلية انتهت من مرحلة استدعاء المواطنين المطلوبين في إطار التعبئة العسكرية الجزئية، مشيرا إلى تنفيذ خطة التجنيد بشكل كامل.

وأضاف أكسيونوف، اليوم الأحد، على منصة "تلجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية- "انتهت شبه جزيرة القرم من أنشطة التعبئة اليوم وأنجزت خطة التجنيد بالكامل".

وتابع: "أنا متأكد من أنه سيكون هناك دائمًا أشخاص يستحقون الدفاع عن وطنهم في أي موقف ومساعدة الناس، الذين عانوا من الإبادة الجماعية لمدة ثماني سنوات".