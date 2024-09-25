شرطة مدينة هامبورج تلقي القبض على العشرات من مشجعي لاتسيو

ألقت قوات الشرطة في مدينة هامبورج الألماني القبض على العشرات من مشجعي فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، وكان في حوزتهم أسلحة من بينها المطارق الخاصة باللحوم قبل مباراة الدوري الأوروبي أمام دينامو كييف الاوكراني المقرر إقامتها في المدينة الألمانية.

وواجهت الشرطة ما يقرب من 60 مشجعا إيطاليا بالقرب من ساحة قاعة مدينة هامبورج مساء أمس الثلاثاء. وعثرت الشرطة على 5 سكاكين، و6 مطارق لحوم، ولوحين خشبيين، وهراوة ومفتاح أنبوب وسيخ معدنى من بين أشياء أخرى.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن كل من تم تفتيشهم تم احتجازهم خلال الليل والآن تم حظر الرجال من التواجد في محيط ملعب فولكس بارك ستاديون.

ويخوض فريق كييف المباريات التي تقام على أرضه في بطولة الدوري الأوروبي، بشكلها الجديد، في المدينة الألمانية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتنطلق مباراة لاتسيو في وقت لاحق من اليوم.

وواجه الفريقان مشاكل مع المشجعين اليمينيين المتطرفين في الماضي.