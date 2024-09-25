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خامنئي: حزب الله اللبناني لن يسقط

طهران (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 2:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 2:42 م

ذكر الزعيم الديني الإيراني، آية الله علي خامنئي، أنه لا يرى أي مؤشرات على هزيمة ميليشيا حزب الله الشيعية اللبنانية، على الرغم من مقتل قادة رفيعي المستوى، في هجمات شنتها إسرائيل.

وقال آية الله علي خامنئي (85 عاما)، في فعالية خاصة بالمحاربين القدماء، في طهران اليوم الأربعاء: "لا شك أنها كانت خسارة لحزب الله، لكنها لم تكن خسارة تؤدي إلى هزيمته". وأضاف أن القوة التنظيمية والبشرية لحزب الله أكبر بكثير.

وحذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من الاستخفاف بحزب الله وكتب على منصة إكس: "حزب الله قادر على تدمير قواعد ومستعمرات النظام الإسرائيلي".

وينظر إلى حزب الله بوصفه الحليف الأهم لإيران في الشرق الأوسط، منذ سنوات كثيرة، لكن مراقبين يستبعدون أن تسارع طهران إلى مساعدته، حال اندلاع حرب بينه وبين إسرائيل.


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