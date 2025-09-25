مصادر يابانية: ترامب قد يزور اليابان في أكتوبر المقبل

قالت مصادر حكومية يابانية اليوم الخميس إن اليابان والولايات المتحدة ترتبان لزيارة قد يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان في أواخر أكتوبر المقبل، قبل منتدى اقتصادي يعقد في كوريا الجنوبية، في أول زيارة له إلى البلاد منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب خلال زيارته إلى اليابان بخليفة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا. ومن المقرر أن تجرى انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في 4 أكتوبر، فيما يرجح أن يُعقد تصويت لاختيار رئيس الوزراء الجديد في البرلمان في منتصف أكتوبر أو بعده، وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وتُعد زيارة ترامب فرصة مبكرة لرئيس الوزراء الجديد لتأكيد أهمية التحالف بين طوكيو وواشنطن، الشريك الأمني الأقرب لليابان.

وقد يتناول الجانبان أيضا مسألة الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة، والتي تعهدت طوكيو بزيادتها ضمن اتفاق التجارة الموقع في سبتمبر.

وفي مطلع سبتمبر، قال ريوسي أكازاوا، كبير مفاوضي الرسوم الجمركية في اليابان، إنه سلم رسالة من إيشيبا يدعو فيها ترامب لزيارة البلاد.

ويجري ترتيب زيارة ترامب إلى اليابان لتسبق مشاركته في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، المقررة ليومي 31 أكتوبر وما بعده في كوريا الجنوبية، بحسب المصادر.

وقال ترامب يوم الجمعة الماضي إنه وافق على لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش القمة.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الخميس، امتنع المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي عن التعليق على زيارة ترامب المحتملة لليابان، قائلا: "لم يُتخذ أي قرار حتى الآن."

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء، وهو أحد المرشحين الخمسة في سباق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، أن "أهمية التحالف الياباني-الأمريكي، الذي يشكل أساس السياسة الخارجية والأمنية لليابان، ستظل ثابتة في المستقبل."

وتولى إيشيبا منصبه في أكتوبر من العام الماضي، وعقد سابقًا محادثات مباشرة مع ترامب في واشنطن في فبراير، وفي كندا في يونيو على هامش قمة مجموعة السبع.

وكان قد أعلن في مطلع سبتمبر الحالي عزمه على التنحي لتحمّل مسؤولية تراجع الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو.

وكان إيشيبا وترامب قد التقيا لفترة وجيزة أمس الأول الثلاثاء في نيويورك خلال استقبال لقادة العالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبلغ إيشيبا ترامب أن التحالف بين بلديهما سيظل مهما للسلام والازدهار العالميين، وفقًا لوزارة الخارجية اليابانية.

وكان ترامب قد زار اليابان مرتين خلال ولايته السابقة، في مايو 2019، ثم عاد في يونيو التالي لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا.