السلطات الهندية تفرض قيودا أمنية في منطقة لاداخ النائية بعد اشتباكات دامية

فرضت السلطات الهندية قيودا أمنية على منطقتين رئيسيتين في منطقة لاداخ النائية، اليوم الخميس، بعد يوم من مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات إثر اشتباك الشرطة مع مئات المتظاهرين المطالبين بمزيد من الحكم الذاتي للمنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا من الحكومة الهندية.

وحظر المسؤولون تجمع أكثر من خمسة أفراد بمنطقتي ليه وكارجيل في لاداخ، بعد وقوع الاشتباكات العنيفة، أمس الأربعاء.

وقام المئات من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية بدوريات في الشوارع، اليوم الخميس، بينما ظلت المتاجر والشركات مغلقة بسبب القيود المفروضة.

وكانت اشتباكات اندلعت أمس الأربعاء، بعدما قام متظاهرون برشق الحجارة على أفراد الشرطة الذين حاولوا منعهم من السير في بلدة ليه الواقعة على ارتفاع.

وأضرم آخرون النار في مركبات تابعة للشرطة والقوات شبه العسكرية، وفي المكتب المحلي التابع لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالهند، وفي بعض المباني الحكومية الأخرى، بحسب الشرطة.