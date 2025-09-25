ميركل مشيدة بميرتس: ألمانيا تعود إلى الظهور بجاذبية وصوت مؤثر

أشادت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بالمستشار الحالي فريدريش ميرتس لسياسته الخارجية خلال الأشهر الأولى من ولايته.

وقالت ميركل في تصريحات للمدونة الصوتية لمجلة "دير شبيجل" الألمانية (حوار قمة)، الذي سُجِّل في برلين مساء أمس الأربعاء: "كمواطنة، أعتقد أن ما فعله فريدريش ميرتس جيد. بصراحة، من دواعي الارتياح أن ألمانيا تعود إلى الظهور في أوروبا والعالم بجاذبية وصوت مؤثر".

وتُعتبر العلاقة بين ميركل وميرتس متوترة منذ سنوات عديدة. وكانت المستشارة السابقة وجهت مرارا انتقادات لخليفتها في قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي وفي المستشارية. ووصفت ميركل سماح الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي بتمرير قرار في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) بشأن تشديد الهجرة بأصوات حزب "البديل من أجل ألمانيا" خلال الحملة الانتخابية الأخيرة بأنه خطأ. كما تنظر ميركل بعين ناقدة إلى رفض المهاجرين من على الحدود الألمانية.

وتولى ميرتس منصب المستشار وهو يحمل طموحا في السياسة الخارجية يتمثل في إعادة منح ألمانيا صوتا أقوى في أوروبا والعالم. وقد لاقت زياراته الافتتاحية إلى كييف وباريس وواشنطن، بالإضافة إلى مشاركاته في قمم دولية، صدى إعلاميا إيجابيا في أغلب الأحيان حتى الآن.

وأبدت ميركل عدم اهتمام بإشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمستشار ميرتس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت: "صراحة، مسألة تقييم دونالد ترامب للمستشار الألماني وأسلافه ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة لي"، مضيفة أن المهم الآن هو أن تجد ألمانيا وأوروبا مسارهما الخاص، وقالت: "للأسف، ستكون لدينا، أو لدينا بالفعل، خلافات جوهرية مع الإدارة (الأمريكية) الحالية".