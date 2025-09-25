العراق يشرع بحفر أول بئر نفطية في منطقة الفاو

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الخميس، الشروع بأعمال حفر أول بئر نفطية في موقع فاو/1 بمحافظة البصرة /550 كم أقصى جنوبي العراق/.

وقال الوزير عبد الغني، في كلمة خلال احتفالية أُقيمت اليوم، إن الشروع بحفر هذه البئر النفطية يُعد "خطوة مهمة تؤكد توجه الحكومة نحو تعزيز القدرات الإنتاجية للنفط الخام وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط العراقي".

وأضاف أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو استثمار أمثل للثروات الوطنية، وأن وزارة النفط ماضية في تنفيذ خططها الطموحة لزيادة الإنتاج وتعزيز موقع العراق في سوق الطاقة العالمي.

وذكر أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الحكومة في دعم المشاريع الإستراتيجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لأبناء البصرة.

ويُعد موقع فاو/1، الذي تنفذه شركة "يو إي جي" الصينية، المقاول الرئيسي المنفذ لأعمال الحفر في الحقل، من المشاريع الواعدة في جنوبي العراق، ومن المتوقع أن يشكل إضافة مهمة للطاقة الإنتاجية، بما يعزز من مكانة العراق كأحد أبرز المنتجين في المنطقة والعالم.

ويعمل العراق، حالياً على رفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام لتصل إلى ستة ملايين و500 ألف برميل يومياً في غضون عام 2028.