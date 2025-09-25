زيادة 30% في حجم التجارة الخارجية لأفغانستان خلال النصف الأول من العام

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في أفغانستان أن حجم التجارة الخارجية للبلاد تجاوز 6.783 مليار دولار أمريكي خلال الشهور الستة الأولى من عام 1404 (وفقًا للسنة الشمسية)، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأفادت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم الخميس، بأنه وفقًا لهذه الإحصاءات، فقد بلغ حجم صادرات أفغانستان خلال هذه الفترة 748 مليون دولار، مسجّلًا نموًا بنسبة 9% بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة، أخوندزاده عبد السلام جواد، إن "منتجات التصدير الرئيسية تشمل الزبيب، والتين، والقطن، والمشمش، والزعفران، والفستق، والعنب، والمشروبات، وغيرها من المنتجات الزراعية".

وأشار جواد إلى أن هذه المنتجات "يتم تصديرها إلى الصين، والهند، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة، وكازاخستان، وتركمانستان، والعراق".