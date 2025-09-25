سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العاشر للأيورفيدا



احتفلت سفارة الهند بالقاهرة باليوم العاشر للأيورفيدا، في فعالية شهدت حماساً كبيراً، وذلك بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية.

و تم تنظيم سلسلة من الفعاليات لتسليط الضوء على أهمية الأيورفيدا، التي تعد نظام طبي شامل وعريق في الهند، ودورها المتنامي في تعزيز الصحة العامة على مستوى العالم.

وتقام فعاليات هذا العام تحت شعار "الأيورفيدا من أجل الإنسان والكوكب"، بما يؤكد على أهمية الأيورفيدا ليس فقط لتعزيز صحة الفرد، ولكن أيضاً لدعم أسلوب حياة مستدام وصحة الكوكب.

وفي إطار الاحتفالات، قام سفير الهند لدى مصر سوريش كيه. ريدي، بدعوة كل من الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الوطنية، والدكتورة علياء الجندي، رئيسة قسم الطب التكميلي بالمركز القومي للبحوث، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة من المعهد القومي للبحوث وجامعة الجلالة الوطنية والجامعات المصرية الأخرى.

وقد ركزت المناقشات على أهمية أنظمة الطب التقليدي في الرعاية الصحية الحديثة، وبحثت مجالات التعاون المستقبلية بين الهند ومصر في مجال الأيورفيدا.

كما تم تنظيم جلسة افتراضية تحدث خلالها اثنان من خبراء الأيورفيدا البارزين في الهند، وهما الدكتورة بريتي تشابرا والدكتورة رينكي ثاكور، حيث قدمتا عروضا لأساليب وطرق العلاج بالأيورفيدا، مع التأكيد على أهميتها لصحة الإنسان والبيئة.

كما عُقدت جلسة خاصة حول علاج البانشاكارما لتسليط الضوء على الفوائد الوقائية والعلاجية للأيورفيدا.

كما أُقيم معرض حول الأيورفيدا عرضت خلاله أعشاباً للعلاج بالأيورفيدا للتأكيد على دورها في الحفاظ على الصحة، إلى جانب عدد من الأدوية لعلاج أمراض مختلفة بالأيورفيدا.

وقد أكدت احتفالات يوم الأيورفيدا التي أقيمت في القاهرة على الأهمية العالمية للأيورفيدا كنظام طبي عريق يعزز الانسجام بين الجسد والعقل والروح، ويقدم حلولاً مستدامة لتحديات أنظمة الرعاية الصحية الحديثة. كما أبرزت الفعاليات التزام كل من مصر والهند بتعزيز التعاون في مجال الطب التقليدي.