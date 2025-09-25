كوريا الجنوبية: السيدة الأولى السابقة تمثل للاستجواب للمرة الأولى منذ توجيه الاتهام إليها

مثلت السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية كيم كيون-هي أمام فريق المستشار الخاص مين جونج-كي اليوم الخميس لاستجوابها بشأن مزاعم حصولها على لوحة باهظة الثمن من مدع عام سابق.

وصلت كيم المحتجزة منذ 12 أغسطس، إلى مكتب المستشار الخاص على متن عربة سجن، في أول ظهور لها للاستجواب منذ أن وجه لها الفريق اتهامات منفصلة بالرشوة والفساد في 29 أغسطس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقد وسع فريق المستشار الخاص نطاق تحقيقه مع السيدة الأولى السابقة، زوجة الرئيس المخلوع يون سيوك-يول، في أعقاب توجيه الاتهامات.

ومن المتوقع أن يتم استجوابها اليوم بشأن مزاعم تلقيها لوحة بقيمة 140 مليون وون (101 ألف دولار أمريكي) للفنان الشهير لي أو-هوان من المدعي العام السابق كيم سانج-مين، مقابل دعم محاولته للفوز بترشيح حزب سلطة الشعب الحاكم آنذاك لمقعد برلماني يمثل منطقة أويتشانغ في مدينة تشانجوون بإقليم جنوب جيونجسانج في الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان 2024.

وتم إلقاء القبض على المدعي العام السابق الأسبوع الماضي بتهمة تسليم اللوحة، مع طلب الترشيح، إلى شقيق كيم الأكبر.

ولكنه فشل في الفوز بالترشيح، وتم تعيينه في وقت لاحق مستشارا قانونيا لجهاز الاستخبارات الوطني. ويشتبه فريق المستشار الخاص في أن السيدة الأولى السابقة لعبت دورا في تعيينه.

كما استجوب الفريق اليوم مسؤولا في لجنة مكافحة العنف المدرسي كان متورطا في مراجعة قضية تنمر تورطت فيها ابنة السكرتير الرئاسي السابق في عام 2023.

ويُشتبه في أن السيدة الأولى السابقة اتصلت بنائب وزير التعليم آنذاك للمساعدة في التستر على القضية.