جوجل تستعد لاختبار رقائق الذكاء الاصطناعي في الفضاء

أعلنت شركة جوجل يوم الخميس أنها ستطلق قمرا صناعيا تجريبيا لتقييم كيفية أداء رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الفضاء.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها: "في المدار الأرضي المنخفض، يمكن للأقمار الصناعية الوصول إلى ضوء الشمس بشكل شبه مستمر، مما يولد طاقة شمسية تصل إلى ثمانية أضعاف ما يتم توليده على الأرض".

وأضافت: "في النهاية، قد يكون من الممكن الربط بين مجموعات متعددة من الأقمار الصناعية، مما يسمح لها بإدارة أحمال عمل أكبر للذكاء الاصطناعي أثناء وجودها في المدار".

وقالت جوجل إنه سيتم تحميل وحدات معالجة "تنسور" على صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأسبوع المقبل لاختبار كيفية تعاملها مع "الإجهاد المادي المرتبط بالرحلات الفضائية، علاوة على الإشعاعات ودرجات الحرارة المتطرفة في الفضاء".

وأضافت الشركة: "بعض الأشياء لا يمكن اختبارها إلا في الفضاء ... يهدف هذا الإطلاق الأول إلى معرفة ما ينجح، وتحديد نقاط الفشل، وتطبيق تلك النتائج على المهام المستقبلية".

وأوضحت الشركة أن تبريد مراكز البيانات المدارية وضمان قدرة الأقمار الصناعية على التواصل بنطاق تبادلي عال جدا عبر مسافات قصيرة للغاية يعدان أيضا من "العقبات الهندسية."

واختتمت: "إن استكشاف الفضاء كموقع قابل للتطوير للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي لن يحدث دفعة واحدة. فهو يتطلب نهجا هندسيا ، يبدأ بإثبات أن أجهزتنا قادرة على التعامل مع الحقائق المادية وغير المتوقعة للتشغيل في المدار".