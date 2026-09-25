انهيار مبنى وإصابة شخصين إثر انفجار قرب الأكروبوليس في اليونان

هز انفجار قوي حي بلاكا السياحي بالعاصمة اليونانية أثينا صباح اليوم الجمعة، بالقرب من الأكروبوليس القديم، مما أسفر عن انهيار مبنى وإصابة شخصين على الأقل، واضطرت فرق الإنقاذ إلى إخراجهما من مبنى مجاور، حسبما ذكرت السلطات.

وقالت إدارة الإطفاء إن الانفجار وقع في مبنى قديم مؤلف من طابقين في حي بلاكا، وهو الجزء التاريخي من أثينا الواقع عند سفح تل الأكروبوليس، المعلم الأثري الشهير في اليونان. وانهار المبنى، فيما لحقت أضرار أيضا بالمباني المجاورة.

وأنقذ رجال الإطفاء امرأتين من مبنى مجاور، وقالت الشرطة إنه جاري نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد المارة أصيب أيضا بجروح طفيفة جراء الانفجار.

وطوقت الشرطة المنطقة، بينما قالت إدارة الإطفاء إن فرق الإنقاذ كانت تتحقق مما إذا كان هناك أشخاص آخرون ربما علقوا تحت الأنقاض.

وأظهرت لقطات مصورة من موقع الحادث حطامًا متناثرا في الشارع، فيما تحطمت سيارات كانت متوقفة بسبب سقوط الأنقاض عليها.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول المنطقة القريبة من قوس هادريان في حي بلاكا التاريخي، وتوجهت سبع شاحنات إطفاء إلى موقع الحادث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال سكان لوسائل إعلام يونانية إن دوي الانفجار سمع في مناطق مختلفة من وسط المدينة. وشوهدت سحابة دخان كبيرة من مسافة بعيدة. وتحطمت نوافذ في المنطقة المحيطة، وألحق الحطام المتطاير أضرارا بعدة سيارات.

ويمر عشرات الآلاف من السياح يوميا عبر الأزقة الضيقة أسفل الأكروبوليس. ووقع الانفجار في نحو الساعة 0730 صباحا (0430 بتوقيت جرينتش)، في وقت كانت فيه الشوارع لا تزال هادئة نسبيا.

ولم يتضح سبب الانفجار على الفور، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الانفجار ربما كان ناجما عن تسرب للغاز.