 رئيس حكومة كردستان العراق يدعو المجتمع الدولي لإيجاد آلية لتعويض ضحايا الإرهاب - بوابة الشروق
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رئيس حكومة كردستان العراق يدعو المجتمع الدولي لإيجاد آلية لتعويض ضحايا الإرهاب

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 3:28 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 3:28 م

دعا رئيس حكومة إقليم (كردستان- العراق) مسرور بارزاني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى التعاون لإيجاد آلية لتعويض ضحايا الإرهاب وإعادة بناء مناطقهم تمهيدا لعودة النازحين إلى ديارهم.

وذكر مكتب بارزاني -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "رئيس حكومة الإقليم استقبل، كريم أسد خان المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، وتم بحث عملية محاكمة مجرمي داعش، وتعزيز سبل التعاون بين سلطتي القضاء في حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وأضاف البيان أن المسئول الأممي سلط الضوء على أحدث الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بمحاكمة مجرمي داعش على جرائمهم المرتبكة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن هدف المحاكمات هو أخذ العبرة من تلك الجرائم ومنع تكرارها.

وأكد بارزاني أنه يتعين على المجتمع الدولي التنسيق والتعاون لإيجاد آلية مناسبة لتعويض ضحايا إرهابيي داعش وإعادة بناء المناطق التي دمرها الإرهابيون.


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