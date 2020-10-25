إسرائيل: تواصل الاحتجاجات ضد نتنياهو للأسبوع الـ18 على التوالي

تواصلت الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأسبوع الثامن عشر على التوالي، حيث خرج الآلاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت في مسيرات احتجاجية في تل أبيب والقدس.

وذكر القائمون على تنظيم هذه الاحتجاجات أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين شاركوا في تظاهرات خرجت في مئات المواقع بجميع أنحاء إسرائيل، مطالبين نتنياهو بالتنحي حتى تثبت براءته في قضية محاكمته بتهم فساد بدأت في مايو.

وقد انضم إلى هذه الاحتجاجات متظاهرون اقتصاديون غاضبون من تدابير مكافحة وباء كورونا التي كان لها آثار مالية وخيمة على أصحاب المتاجر والمطاعم والشركات الصغيرة الأخرى.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص للاشتباه بتهديدهم للمتظاهرين في تل أبيب.

وخلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية، قال نتنياهو إنه سيقترح فرض غرامات "باهظة" على أولئك الذين ينتهكون تدابير الإغلاق.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي متلفز من القدس "إذا انخفضت الإصابات اليومية بمرض (كوفيد-19)، فسيتم تخفيف التدابير، أما إذا ارتفعت الإصابات، فسيتم تشديد التدابير".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم السبت تسجيل 692 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، بانخفاض عن الرقم القياسي المسجل وهو 9077 إصابة في 30 بتمبر .

ومنذ بداية تفشي الوباء، توفي 2372 شخصًا في إسرائيل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.