الصين: تسجيل 15 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 15 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85790 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع خمس حالات في شنجهاي وثلاث في كل من لياونينغ وقوانغدونغ واثنتين في شانشي وحالة وافدة في كل من تيانجين وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3228 حالة غادر منها 2974 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 15 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80891 شخصا، مشيرة إلى أن 7871 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 886 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 405 حالات منها 403 حالات وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5289 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 550 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5041 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 502 مريض في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.