جوتيريش يتحدث عن آماله لما بعد اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان

تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم السبت، عن آماله لمرحلة ما بعد اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان إن "الأمين العام يأمل في أن تعمل الاتفاقية على المزيد من التعاون، وتعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرصا جديدة لدفع السلام والازدهار الاقتصادي في مناطق القرن الأفريقي والشرق الأوسط".

وتابع البيان أن الأمم المتحدة ما زالت "ملتزمة تماما بدعم جهود جمهورية السودان لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار والإزدهار لجميع الناس في السودان والمنطقة الأوسع".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة في البيت الأبيض أن إسرائيل والسودان اتفقا على تطبيع العلاقات الدبلوماسية، وهي ثالث دولة عربية توافق على الاعتراف بالدولة اليهودية في الأسابيع الأخيرة بعد الإمارات والبحرين.