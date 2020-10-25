تستكمل اليوم الأحد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بدوائر 14 محافظة، وتشمل: «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومطروح».

انتهت عملية التصويت أمس لليوم الأول للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في تمام التاسعة مساءا.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة الوطنية لم ترصد أى شكاوى أو مخالفات كبيرة في اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس النواب من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التى تمت داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى تخصيص خط ساخن برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

وخصصت الهيئة الوطنية قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا لاتمام العملية الانتخابية .



وتوافد القضاة المشرفون على لجان الانتخابات الفرعية وعددهم 10 آلاف و140 قاضيا، على مقار اللجان العامة بمحاكم الدوائر المنتدبين للإشراف على الانتخابات فيها لتسلم المهامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصويت بما تشمله من استمارات التصويت ونماذج محاضر فتح وغلق اللجان الانتخابية ومحاضر الفرز.



ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة اتخاذها مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ومنها إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفير الكمامات لمن لا يحملها عند اللجان.



وأمدت الهيئة مسئولى لجان الاقتراع بالكحول والقفازات التى يستخدمها المشرفون والناخبون فى حمل القلم المستخدم فى التصويت، كما كلفت الجهات المعنية بتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت فى يومى الاقتراع فى الداخل للحد من انتشار «كورونا».



ويبلغ عدد المقاعد التى سيتنافس عليها مرشحو المرحلة الأولى 284 مقعدا، من بينها 142 مقعدا مخصصة للنظام الفردى و142 مقعدا مخصصة لمرشحى القوائم، حيث يتنافس على شغل المقاعد الفردية 1879 مرشحا، فيما يتنافس على المقاعد المخصصة للقوائم عدد 284 مرشحا، بإجمالى 2163 مرشحا من بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

ويمكن للمواطنين في محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات الاستعلام عن لجانهم الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي من خلال الرابط التالي:



https://www.elections.eg/