متحدث عسكري: إصابة 32 من القوات العراقية في مظاهرات بغداد

صرح اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأحد، أن 32 من القوات العراقية المكلفة بحماية التظاهرات أصيبوا بجروح برمانات قنابل يدوية في بغداد.



وقال في تصريح صحفي "أن بغداد شهدت صباح اليوم تظاهرات لإحياء ذكرى 25 أكتوبر وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين، واستمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم".



وأضاف: "مع شديد الأسف قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات ما أدى إلى جرح اثنين من الضباط و 30 من منتسبي فوج الطوارئ الثاني".



وأوضح أن "المجموعة مازالت تقوم برمي الأجهزة الأمنية بقنانين المولوتوف في جسري الجمهورية والسنك ببغداد وأن القوات الأمنية المنفذة لواجب حماية المتظاهرين تواصل التزامها بالتعليمات وضبط النفس العالي بالرغم من التجاوزات الحاصلة عليها وهذا الأمر مرفوض لكونه تجاوزا على القانون".



وقال المتحدث العسكري إن "القوات الأمنية ستستمر في أداء واجبها المهني بحفظ الأمن وحماية المنشآت العامة والخاصة".