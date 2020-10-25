البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 8 مليار جنيه لأجل استحقاق 91 يوم، والطرح الثاني بقيمة 11 مليار جنيه لأجل استحقاق 273 يوم.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.