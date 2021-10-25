إصابة معاون مباحث بطلق ناري أثناء ضبط هارب بسوهاج

أصيب النقيب عبدالرحمن فواز معاون مباحث مركز شرطة المنشأة جنوب سوهاج بطلق نارى أثناء مداهمة منزل هارب من أحكام، وذلك بعدما تبادل المتهم إطلاق النار مع قوات الأمن وتمكنت القوات من ضبطه وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق، كما تم نقل الضابط المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بإصابة النقيب عبدالرحمن فواز، معاون مباحث مركز شرطة المنشأة، بطلق ناري بالجسم، أثناء حملة أمنية لمداهمة منزل أحد الخارجين عن القانون ومطلوب على ذمة قضايا وأحكام بعد أن بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح حيازته على قوات الأمن التي بادلته إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة الضابط المذكور.

تم الدفع بسيارة إسعاف وجرى نقل الضابط المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم، جار تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.