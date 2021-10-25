منسقة الأمم المتحدة بالقاهرة: حياة كريمة يحقق الأمل للمتخلفين عن الركب والأكثر فقرا

قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، إن الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي قدم دعمًا كبيرًا لبرنامج «تكافل وكرامة» في مرحلتي التصميم والإطلاق، مؤكدة أن المنظمة مستمرة في دعم البرنامج وخاصة وقت جائحة كورونا.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الأمم المتحدة لازالت تدعم «تكافل وكرامة» عبر تيسير التحويلات النقدية للعديد من المستفيدين من البرنامج، وزيادة عدد المنتفعين منه، معربة عن تقديرها للحكومة بعد تغطية بعض القطاعات اللا رسمية ضمن البرنامج في هذا الوقت العصيب.

وأشارت إلى أن المشروع القومي «حياة كريمة» يمكنه أن يغير من الواقع على الأرض، متابعة: «الأمم المتحدة سعيدة للغاية أن الحكومة والرئيس السيسي أطلقوا البرنامج؛ لأنه يهدف إلى تحقيق الأمل للمتخلفين عن الركب والأكثر فقرًا، ويأتي في صلب المبدأ الأساسي لأهداف التنمية المستدامة بعدم إغفال أحد عن الركب».

ولفتت إلى أن المشروع القومي يعمل في القرى ويحقق النتائج على الأرض للتخفيف من حدة الفقر، معقبة: «البرنامج شديد الأهمية لنا ولديه من الإمكانيات لتسريع وتيرة أهداف التنمية المستدامة في مصر، سنقف دائما إلى جوار الحكومة ونقدم لها الخبرة والمعرفة حتى نضمن نجاحها؛ لأن ذلك معناه نجاح الشعب».