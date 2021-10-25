أمريكا تحذر إيران باستخدام «أدوات أخرى» في حال فشل المفاوضات النووية

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران أن المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المتعثر لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية بات في "مرحلة حرجة"، وأن فترة من "دبلوماسية أكثر توترا" لإنهاء الأزمة آخذة في الاقتراب الآن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقال روبرت مالي اليوم: "لا يمكن لنا أن ننتظر إلى الأبد غير مبالين إذا كنا نرى إيران تعمد إلى التسويف من ناحية ، عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية ، والاسراع من ناحية أخرى عندما يرتبط الأمر ببرنامجها النووي"

وحذر المسؤول الأمريكي من أن الولايات المتحدة"سوف تستخدم أدوات أخرى" في حال فشل المفاوضات ، دون أن يسهب في ذلك ، مضيفا أن الصبر بدأ ينفد في ظل استمرار طهران في التلكؤ في استئناف المفاوضات في فيينا لإنقاذ الاتفاق متعدد الأطراف.

وذكرت بلومبرج أن مالي صرح للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن الدبلوماسية "هي سبيل مفتوح ، ولا يمكن أن يظل مفتوحا إلى الأبد بسبب الحقائق الفنية للبرنامج النووي الإيراني".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن جهود مراقبة البرنامج النووي الإيراني المتنامي آخذة في التدهور.

وفي الأسبوع الماضي أعرب رافائيل ماريانو جروسي عن رغبته في زيارة طهران ولقاء المسؤولين هناك خلال الأيام القادمة.