جامعة سوهاج تنظم معسكرا تثقيفيا طلابيا بعنوان قادة التطوع

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي في جامعة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، معسكرا تثقيفيا طلابيا تحت عنوان "قادة التطوع"؛ بهدف توعية الطلاب بالخدمات التي تقدمها الوحدة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت عبدالرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومعتز عيد منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وصبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، أن وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة توفر العديد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وتعزز الوعى الإيجابي لهم من خلال عقد العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور صفا محمود السيد، الدور الهام للوحدة في دعم الطلاب غير القادرين وذوي القدرات الخاصة، من خلال تقديم الدعم النقدي والعيني والأجهزة التعويضية اللازمة لهم، إضافة إلى دعم الطلاب المتفوقين بالكليات العلمية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وتقديم منح مالية لهم يتم صرفها من بنك ناصر، لافتا إلى أن الوحدة تقوم أيضا باستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم؛ لتوفير خصم لهم على وسائل المواصلات، وتوفير رفيق لذوى الإعاقة من الخدمة العامة أو المتطوعين.

وأشار معتز عيد، إلى أن وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة تقدم خدمة القروض ميسرة السداد وفقاً لإجراءات بنك ناصر الاجتماعى المتبعة، وذلك لعمل مشروعات متناهية الصغر استثمارية أو إنتاجية، وتقديم الندوات التدريبية فى ريادة الأعمال، وكيفية تنظيم ورش عمل خاصة بالمشروعات الصغيرة، إلى جانب تقديم الخدمات التوعوية فى مجال بناء الشخصية من خلال تنظيم عدة ندوات ومعسكرات توعوية للطلبة والعاملين بالجامعة فى كل البرامج التى تتبناها الوزارة، كبرنامج "مودة" الذى يستهدف فئة الشباب والمقبلين على الزواج، لمساعدتهم على اختيار الشريك المناسب والحد من نسب الطلاق، وأيضا برنامج "كفاية" الذى يهدف لتنظيم النسل وغيرها.

وأضاف صبري محمد، أن المعسكر التثقيفي شمل عدة محاضرات توعوية عن برامج التضامن الاجتماعي وبناء الإنسان المصري، التطوع ودور جمعية الهلال الأحمر المصري في أوقات الأزمات والكوارث، مبادئ الإسعافات الأولية وكذلك ريادة الأعمال كمدخل للتنمية.

جدير بالذكر أنه حاضر في المعسكر كلا من الدكتور رأفت عبدالرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومحمود جمال منسق التطوع بالجامعات بإدارة الشباب والتنمية، والدكتور محمد حسن وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع، ونسمة علاء مدرب الإسعافات الأولية بالهلال الأحمر المصري.