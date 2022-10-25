نقلت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، حفلات اليوم الثلاثاء، إلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بدلا من مسرح النافورة، وذلك بسبب الأمطار.



ويقام اليوم حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، يسبقها فاصلا للفنان اللبنانى رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود، إلى جانب فقرة غنائية لمطربة الاوبرا آيات فاروق وأخرى موسيقية لعازف التشيللو عماد عاشور.



وبالتزامن على مسرح الجمهورية تعرض فرقة المعهد العالى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عاطف بمصاحبة عدد من الدارسين بالمعهد العالى للباليه والمعهد العالى للفنون المسرحية أوبريت العشرة الطيبة من إلحان سيد الدرويش، تأليف محمد تيمور وازجال بيرم التونسي ومن إخراج ضياء الدين زكريا.