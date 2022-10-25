سوناك بعد تعيينه رسميا رئيسا لوزراء بريطانيا: سأكون عند مستوى التحديات

أكد ريشي سوناك بعد تعيينه رسميا رئيسا لوزراء بريطانيا، أنه سيكون عند مستوى التحديات.

وفي أول خطاب من داونينج ستريت"، عقب تعيينه رسميا من قبل الملك تشارلز الثالث رئيسا لوزراء بريطانيا، قال سنوناك: "سأكون دائماً عند مستوى التحديات".

والتقى سوناك، اليوم الثلاثاء الملك البريطاني تشارلز الثالث الذي سماه عينه رئيسا للوزراء، ليصبح بذلك ثالث رئيس للحكومة البريطانية خلال شهرين في بلد يعاني من عدم استقرار غير مسبوق وأزمة اجتماعية عميقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهتها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن تمنياتها بالنجاح لخليفتها وزير المالية السابق ريشي سوناك الثلاثاء، قبل مغادرتها داونينج ستريت لتقديم استقالتها إلى الملك تشارلز الثالث، بعد 49 يوما على تسلمها السلطة.

وقالت تراس أمام بوابة مقر إقامة رئيس الحكومة: "أتمنى لريشي سوناك كل النجاح الممكن لصالح بلدنا"، مشيرة إلى أنها "مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأننا يجب أن نتحلى بالجرأة لمواجهة التحديات" وبأنه "يجب دعم أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى".