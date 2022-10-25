علاء مبارك ينعى فريد الديب: لا ننسى وقفته مع الأسرة في وقتٍ انسحب فيه الآخرون

نعى علاء مبارك، المحامي فريد الديب، الذي توفي منذ قليل.



وكتب علاء، عبر حسابه بموقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون؛ نتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".



وأضاف: "لا ننسى وقفة الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فيه الآخرون، ربنا يرحمه".





إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ نتقدم بخالص العزاء و المواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان ؛لا ننسى وقفه الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فية الاخرون ، ربنا يرحمه . pic.twitter.com/nkhtQ6mmAv

— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 25, 2022

وأعلنت حنان ابنة المحامي الكبير فريد الديب نبأ وفاته صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عاما. وعانى فريد الديب مؤخرا من وعكات صحية متتالية أبعدته عن النزول لقاعات المحاكم، حيث اكتفى بممارسة عمله بكتابة المذكرات القانونية في الطعون المختلفة. ونفى الديب أكثر من مرة شائعات وفاته ولكن هذه المرة أعلنت ابنته حنان النبأ. وكتبت حنان عبر صفحتها على "فيسبوك": كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة، وملجأي بعد الله. طاب به عمري الفائت، ولكن أمر الله نافذ علينا جميعا. وولد المحامي فريد الديب في حي القلعة في مدينة القاهرة وتحديدا في منزل جده لوالده في 23 أكتوبر 1943 وتلقى تعليمه الابتدائى وحفظ القرآن الكريم بكتاب السيدة زينب والتحق بكلية الحقوق 1958 وتخرج فيها عام 1963 بتقدير جيد جداً. عين وكيلاً للنيابة العامة في جنوب القاهرة ثم وكيلاً للنيابة بالوايلى ثم شرق القاهرة، ونيابة سوهاج ثم كان من ضحايا مذبحة القضاة عام 1969، حيث تم استبعاده و127 قاضياً وعضواً للنيابة. عمل بعدها بوزارة العمل ثم بجامعة الدول العربية حيث المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة وبدأت رحلته في المحاماة منذ عام 1971. ومن أشهر القضايا التي ترافع فيها فريد الديب قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وقضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، وفي عام 2011 قبل الديب الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى في قضية القرن (قتل المتظاهرين وتصدير الغاز) وقضية القصور الرئاسية.