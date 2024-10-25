قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية والإسعاف من القيام بمهامها الإنسانية في شمال قطاع غزة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لشبكة الجزيرة الإخبارية، إلى الدفاع المدني خارج الخدمة منذ يوم أمس في منطقة جباليا وشمال قطاع غزة بشكل كامل.

وأوضح أن هناك أعدادًا كبيرة من الجرحى والشهداء تحت الأنقاض، مضيفا أن الإحصاءات الأولية تشير إلى وجود أكثر من 150 بين شهيد وجريح ومفقود في مجزرة شارع الهوجا بمنطقة جباليا، التي ارتكبها الاحتلال مساء الخميس بقصف 11 منزلا في منطقة سكنية مأهولة.

وأكد أن خدمة الدفاع المدني توقفت بشكل كامل بعد استهداف الاحتلال لطواقمها، لافتا إلى إصابة 3 من أفرادها واعتقال 5 آخرين في مكان غير معلوم فضلا عن المفقودين، مضيفا أن الاحتلال أمر الطواقم بإخلاء مركباتهم فورًا وتركها دون قيادة.

وأشار إلى أن مستشفى كمال عدوان مغلق ومحاصر بشكل كامل، موضحا أن قوات الاحتلال تمنع الدخول إليه أو الخروج منه.