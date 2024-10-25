 وعكة صحية تبعد الإسباني فيرناندو ألونسو عن الفعاليات الإعلامية لسباق فورمولا-1 بالمكسيك - بوابة الشروق
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وعكة صحية تبعد الإسباني فيرناندو ألونسو عن الفعاليات الإعلامية لسباق فورمولا-1 بالمكسيك

د ب أ
نشر في: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 6:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 6:07 ص

أعلن فريق أستون مارتن، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، عن غياب السائق الإسباني فرناندو ألونسو عن الفعاليات الإعلامية قبل السباق رقم 400 في مسيرته في المكسيك في رقم قياسي.

وقال أستون مارتن عبر موقع "إكس" : "تعرض فرناندو ألونسو لوعكة صحية ولن يحضر فعاليات اليوم الإعلامي لسباق المكسيك، ويركز ألونسو على أن يكون جاهزا بنسبة 100% للعودة المخطط لها للتجارب الحرة الثانية".

ولن يتواجد ألونسو في التجارب الحرة الأولى، حيث سيتواجد السائق البرازيلي فيليبي دروجوفيتش بدلا منه.

ويشارك ألونسو /43 عاما/ في سباقات فورمولا-1 منذ عام 2001 وفاز بلقب بطولة العالم عامي 2005 و2006، وفاز بـ32 سباق وصعد للمنصة 106 مرة وبدأ السباق من المركز الأول 22 مرة، وسبق وأن اعتزل سباقات فورمولا-1 عام 2018 قبل أن يعود مجددا في عام 2021.

وقال ألونسو في تصريحات للمدونة الصوتية لفورمولا-1: "أن تصل إلى 400 سباق الآن فهذا رقم كبير، إنها الطريقة التي أتبعها لإظهار شغفي بتلك الرياضة وبفورمولا-1".


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