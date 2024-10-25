عمرو دياب يتألق في حفل ضخم بالكويت

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أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا ضخما مساء أمس على مسرح أرينا بالكويت العاصمة، والذي يعد أكبر مسرح حفلات في دولة الكويت.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل وحفاوة كبيرين من الحضور ، وبدأ كعادته بأغنية يا أنا يا لأ التي ألهبت حماس الجمهور.

وقدم الهضبة باقة من أجمل أغنياته مثل يا أنا يا لا، وده لو اتساب، وبحبه وبرج الحوت، ونقول ايه ووياه وشكرا من هنا لبكرة، وقمرين وتملي معاك.

كما قام عمرو دياب بغناء ميدلي يضم أغاني نور العين وليلي نهاري والعالم الله، كما قدم ميدلي آخر غنا فيه: يدق الباب وهي عاملة ايه و تنسى واحدة.

وبعدها غنى يتعلموا ويا قمر قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا غنائيا ضخما أول أمس في دبي وشهد الحفل حضورا كبيرا من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمجتمع والمال، خاصة وأن الحفل يعد الأكبر الأضخم في هذا الإطار.

الجدير بالذكر، أن عمرو دياب سيحيي حفلا غنائيا مع منصة أنغامي تحت شعار "حدث العام"، وذلك مساء الجمعة 8 نوفمبر المقبل.