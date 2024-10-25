إقالة مانشيني تكلف الاتحاد السعودي 30 مليون يورو

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فجر تقرير صحفي مفاجأة عن قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد إقالته من تدريب الأخضر.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، فسخ عقد مانشيني بالتراضي، بعد 423 يوما من الإخفاقات والتراجع الفني والتكتيكي.

أفادت صحيفة "آبولا" البرتغالية، أن رحيل مانشيني تسبب في خسارة مالية فادحة لخزائن الاتحاد السعودي، تبلغ قيمتها 30 مليون يورو، وذلك نتيجة فسخ عقده.

وكان مانشيني قد تعرض لانتقادات حادة منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب السعودي في أغسطس 2023، وتوالت المطالبات بإقالته بعد توديع كأس آسيا من ثمن النهائي.

وتدهور أداء المنتخب السعودي بقوة خلال الفترة الأخيرة، بعد الخسارة من اليابان (0-2) والتعادل السلبي مع البحرين، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.