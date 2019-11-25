شهود عيان: موجة اضطرابات جديدة تشهدها محافظة كربلاء بين القوات الأمنية والمتظاهرين

محتجون يفرون من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن في بغداد. تصوير: خالد الموصلي - رويترز.

أفاد شهود عيان بأن 7 متظاهرين أصيبو بجروح مساء أمس الأحد، في موجة اضطرابات جديدة تشهدها محافظة كربلاء بين القوات الامنية والمتظاهرين.

وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "اشتباكات اندلعت مساء أمس، بين متظاهرين والقوات الامنية عند مدخل مجلس محافظه كربلاء بعد ان حاولت القوات الامنية اخراج المحتجين باستخدام قنابل الدخان المسيلة للدموع".

وأوضح الشهود أن "الاشتباكات شملت أيضا ساحة التربيه حيث أحرق محتجون إطارات السيارات مما أسفر عن إصابة 7 جرحى على الاقل".

وأكد الشهود أن "السلطات الأمنية قامت بقطع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق كربلاء ومازالت أصوات اطلاق الرصاص تسمع وسط المدينة وسط انتشار مكثف للقوات العراقية".

وعلى جانب آخر، تمكن مئات المتظاهرين مساء اليوم من إغلاق اربعة جسور في محافظة ذي قار التي تشهد موجة اضطرابات امنية واسعة في مناطق متفرقة بعد يوم دام سقط خلاله 3 قتلى وأكثر من 71مصابا.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق قد أعلنت أمس الأحد، أن 6 متظاهرين قتلو وأصيب 158 آخرين وتم اعتقال 11 شخصا خلال المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار جنوبي بغداد.