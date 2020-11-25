ألمانيا تسجل عددا قياسيا في وفيات كورونا بواقع 410 حالات خلال 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ في غضون الـ24 ساعة الماضية في ألمانيا 410 حالات، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن المرض منذ بدء الجائحة إلى 14 ألفا و771 وفاة.

وكان أعلى مستوى سجلته ألمانيا في عدد حالات الوفيات اليومية الناجمة عن كورونا بلغ 315 حالة في منتصف أبريل الماضي.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 18 ألفا و633 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، بزيادة قدرها نحو ألف حالة مقارنة بأمس الثلاثاء.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة اليوم تراجع بواقع نحو ألف حالة مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، كما تم تسجيل مستويات أدنى في عدد الإصابة يومي أمس الثلاثاء وأول أمس الاثنين مقارنة بالأسبوع الماضي. وبلغ عدد الإصابات اليومية يوم الأربعاء الماضي 17 ألفا و561 حالة.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد في الإصابات اليومية يوم الجمعة الماضي، بواقع 23 ألفا و648 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 961 ألفا و320 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو 656 ألفا و400 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 0.97، ما يعني أن كل 10 مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.