قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط في وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة بدأت تأخذ إجراءات للتقليل من آثار أي أمطار تشهدها البلاد، بعد إنشاء وحدة الإنذار المبكر منذ حوالي ثلاث سنوات.



وأضافت سيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه يتم تحقيق المناسيب في الترع والمصارف كافة، متابعة: «نستيطع استقبال كميات مياه كبيرة».



وتابعت: «هناك حالة استنفار بشأن التصدي لحالة الطقس السيء والأمطار، وإلغاء للإجازات وتخفيض للمناسيب، إضافة إلى عمل محطات الرفع بشكل متواصل والتأكيد على توفير وحدات الطوارئ وجاهزية المواقع كافة».



وأكدت أنه بالرغم من أن كميات الأمطار التي سقطت كبيرة، فإن المجاري المائية استوعبتها، معقبة: «ماسمعناش عن أي مشاكل حصلت»، بحسب تعبيرها.





