عبد العال: انتشار الشفاطات للتعامل الفوري مع تراكمات المياه

ناشد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، نظرًا لظروق الطقس السيئة التي تمر بها البلاد؛ لتسهيل عمل أجهزة المحافظة والصرف الصحي في رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

ويتواجد عبد العال، الآن بالشوارع لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار، وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، مشددًا على جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، برفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول.

وأكد محافظ القاهرة انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة؛ للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمياه، موجهًا كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.