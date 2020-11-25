قالت الفنانة إلهام شاهين، إن المسرح مهم جدًا في مسيرتها الفنية هي وغيرها، معقبة: «المسرح أبو الفنون، لأن من يريد أن يدرس التمثيل فإنه يلجا لدراسة المسرح في بدايته وليس السينما».

وأضافت، في لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»،مساء الثلاثاء، «الأهم والأصعب مواجهة الجمهور.. وأنا بحب المسرح بشكل خاص».

وتابعت: «أقرب مسرحية لقلبي كاليجولا، بطلولة الفنان نور الشريف وإخراج سعد أردش».

وسردت ذكريات استقبال عرض المسرحية في أحد مهرجانات إسبانيا، قائلة: «مش هتتخيلوا ااستقبلونا إزاي هناك في العرض، المهرجان كان فيه كل الجنسيات وأخدنا سوكسيه، وفي نهاية العرض كنت عاوزة أرقص».