قالت الفنانة إلهام شاهين، إن المسرح مهم جدًا في مسيرتها الفنية هي وغيرها، معقبة: «المسرح أبو الفنون، لأن من يريد أن يدرس التمثيل فإنه يلجا لدراسة المسرح في بدايته وليس السينما».
وأضافت، في لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»،مساء الثلاثاء، «الأهم والأصعب مواجهة الجمهور.. وأنا بحب المسرح بشكل خاص».
وتابعت: «أقرب مسرحية لقلبي كاليجولا، بطلولة الفنان نور الشريف وإخراج سعد أردش».
وسردت ذكريات استقبال عرض المسرحية في أحد مهرجانات إسبانيا، قائلة: «مش هتتخيلوا ااستقبلونا إزاي هناك في العرض، المهرجان كان فيه كل الجنسيات وأخدنا سوكسيه، وفي نهاية العرض كنت عاوزة أرقص».