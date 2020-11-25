انتهى الناخبون باللجان الفرعية على مستوى نطاق الـ5 دوائر انتخابية في محافظة الإسكندرية، من الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 على مدار يومين، انقضت الساعة 9 مساء أمس الثلاثاء.

وتعمل 5 لجان قضائية على حصر أصوات الناخبين من واقع محاضر فرز اللجان الفرعية، "المنتزه 305 لجنة، حصرهم بكلية النصر فيكتوريا، والرمل 197 لجنة، حصرهم بكلية الزراعة بسابا باشا، وسيدي جابر 137 لجنة، حصرهم بمدرسة السيد محمد كريم القومية بسموحه، ومحرم بك 77 لجنة، حصرهم بنادي الترام الرياضي، والدخيلة 228 لجنة، حصرهم بقاعة اجتماعات حي العجمي".

وأغلقت مراكز الاقتراع البالغ عددها 363 مقرًا انتخابيًا في الإسكندرية، بداخلها 1083 لجنة فرعية، موزعة على 5 دوائر انتخابية، بنطاق 14 قسم شرطة، كانت مجهزة لاستقبال 3 ملايين و813 ألفًا و72 مواطنًا، مقيدين بقاعدة بيانات انتخابات مجلس النواب، أبوابها أمام المواطنين الساعة 9 مساء الثلاثاء، وعمل القضاة يُعاونهم مندوبي اللجان الفرعية على فرز الأصوات.

وأمنت الشرطة، بإشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مدير الأمن الإسكندرية، مراكز الاقتراع من الخارج، حيث تم رصد نشاطًا أمنيًا في محيطها وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وسط تعزيز الأقوال الأمنية، والخدمات لتحقيق السيولة المرورية بالطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، مع مراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنافس في الإسكندرية 26 مرشحًا، موزعين على 5 دوائر يستهدفون الفوز بـ13 مقعدًا فرديًا، "4 للمنتزه، و3 مقاعد وللرمل، ومقعدين لسيدي جابر، ومقعدين لمحرم بك، ومقعدين للدخيلة، بعد حسم نصف مقاعدها، بجانب حسم مقعد دائرة العطارين في الجولة الأولى، والتي لا تُجرى فيها جولة الإعادة.

ويتشكل مجلس النواب المصري من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المُغلقة المُطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.