552 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين خلال 7 أشهر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومملكة البحرين لمستويات غير مسبوقة تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تربط القيادة السياسية وشعبي البلدين، مشيرة إلى الدور الهام لمجتمعي الأعمال في مصر والبحرين في تعزيز الروابط الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية وترجمة كل ملفات التعاون لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع وفد جمعية رجال الأعمال البحرينية والذي ضم 22 من رؤساء ومديريي كبرى المؤسسات والشركات البحرينية.

وقالت الوزيرة إن هناك فرصا متميزة أمام دوائر الأعمال البحرينية للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من الحزم التحفيزية المتميزة التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر، لافتة إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والإنشاءات وتجارة التجزئة.

وأوضحت جامع أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 552 مليون دولار، حيث تضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تتضمن الخضر والفاكهة والآثاث والمحضرات الغذائية والمواد العطرية والحديد والألومنيوم ومصنوعاته، مشيرةً في هذا الإطار إلى ضرورة مضاعفة هذه المؤشرات خاصة في ظل الإمكانات والقدرات الإنتاجية التي يمتلكها اقتصاد البلدين.

ولفتت الوزيرة، إلى أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال بالبلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كل الاصعدة، وإمكانية إنشاء مشروعات مصرية بحرينية مشتركة والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية وبصفة خاصة للأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.

ونوهت الوزيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم للمشروعات الصناعية البحرينية بالسوق المصرية بهدف تذليل كل المعوقات والتحديات التي تواجها لضمان استمرار هذه المشروعات، ذاكرة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك فرصا استثمارية واعدة ومميزات تنافسية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للسوق المصري خاصة، وتم تعديل لائحة الاستيراد والتصدير الخاصة بالمنطقة وبما يسمح بدخول المنتجات المصنعة بالمنطقة للسوق المحلى.

وأشارت جامع إلى أن اللقاء استعرض إمكانية إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية بدولة البحرين وفروع لعدد من الشركات البحرينية في مصر.

ومن جهته، أشار أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى أهمية الاستفادة من بيئة ومناخ الأعمال الحالية في مصر والتي تشجع على إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة بين دوائر الأعمال في البلدين، موضحا أنه يجرى حالياً الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال لدولة البحرين خلال شهر فبراير المقبل بهدف استعراض فرص إمكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن دولة البحرين تمتلك نهضة صناعية كبيرة في عدد من القطاعات الصناعية تشمل صناعة النحاس والألومنيوم، مشيرا إلى إمكانية تحقيق تكامل صناعي بين مصر والبحرين في هذين المجالين ومن خلال إنشاء مشروعات مشتركة بالسوق المصري لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية.