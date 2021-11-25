صيادون فرنسيون يعتزمون اعتراض سفن بريطانية بسبب النزاع حول تراخيص الصيد

يعتزم صيادون فرنسيون اعتراض سفن بريطانية أثناء دخولها أو مغادرتها العديد من المواني الفرنسية، لفترات قصيرة يوم غد الجمعة في تعبير عن الإصرار على موقفهم في نزاع مع المملكة المتحدة بشأن حقوق الصيد عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وفقا لما ذكره نقابيون اليوم الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نقابات الصيادين الفرنسيين القول إنها تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لإجبار بريطانيا على احترام اتفاق ما بعد بريكست بشأن تراخيص الصيد.

وقالت النقابات إنه سيتم اتخاذ إجراءات انتقامية أخرى أكثر صرامة إذا لم تلتزم بريطانيا بالاتفاق.

ومن المواني التي يشملها الإجراء سان مالو وويسترهام وكاليه.