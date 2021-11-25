استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في مختلف دول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الأربعاء، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، والمستمر منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، أعلنت السلطات الصحية في بولندا تسجيل 28 ألفا و 380 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و 406 آلاف و 129 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 460 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 81 ألفا و 688 حالة وفاة.

وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 23 ألفا و 709 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 و50 حالة وفاة.

وأشار المعهد إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى مليونين و 511 و 953 حالة، وبلغت الوفيات19 ألفا و 98 حالة، بحسب موقع /داتش نيوز/ الإخباري الهولندي.

وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 3773 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، بارتفاع يصل إلى أكثر من ألف حالة مقارنة بحصيلة اليوم السابق، بالإضافة إلى 17 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه منذ مارس 2020 ، سجلت البرتغال مليون و 130 ألفا و 91 حالة إصابة و18 ألفا و370 حالة وفاة، بحسب صحيفة /ذا برتغال نيوز/.

وفي سويسرا، سجلت وزارة الصحة 3961 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 966 ألفا و318 إصابة، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و 447 حالة وفاة.

وفي أيرلندا، سجلت وزارة الصحة 3891 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 542 ألفا و146 إصابة، في حين تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و 652 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 4426 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 462 ألفا و427 إصابة، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2829.

وفي ليتوانيا سجلت وزارة الصحة 2015 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 460 ألفا و467 إصابة، في حين تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 لاف و 603 حالة وفاة.

وفي الجبل الأسود، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 329 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و7 حالات وفاة. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 155 ألفا و694 حالة فضلا عن 2268 حالة وفاة.

وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 213 ألفًا و306 حالات إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7474 حالة وفاة.

وفي إستونيا، سجلت وزارة الصحة 655 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 219 ألفا و259 إصابة، في حين تم تسجيل9 وفيات جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1763 حالة وفاة.

وفي لاتفيا، سجلت وزارة الصحة 1279 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 249 ألفا و37 إصابة، في حين تم تسجيل56 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4063 حالة وفاة.

وفي ألبانيا ، سجلت وزارة الصحة 607 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 197 ألفا و776 إصابة، في حين تم تسجيل 10 وفيات جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3063 حالة وفاة.

وفي مولدوفا، أعلنت السلطات الصحية في البلاد تسجيل 860 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و35 حالة وفاة. ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 360 ألفا و261 حالة فضلا عن 8 آلاف و950 حالة وفاة.

وفي البوسنة والهرسك، سجلت وزارة الصحة 825 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 271 ألفا و323 إصابة، في حين تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 12 ألفا و 386 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1697 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 645 ألفًا و69 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4995 حالة وفاة.

وفي الأمريكتين، ففي كوبا، سجلت وزارة الصحة 182 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 961 ألفا و 458 إصابة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و299 حالة وفاة، وفقا لوكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية.

وفي جمهورية الدومنيكان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 470 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 404 آلاف و 754 حالة،وسجلت حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4195.

وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 62 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 377 ألفا و589 حالة، وسجلت 4 حالات وفاة واحدة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و 398.

وفي تشيلي،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2034 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و 749 ألفا و99 حالة، وسجلت 14حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38 ألفا و 175.

وفي بوليفيا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 1059 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 531 ألفا و428 شخصا، كما سجلت 16 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و96 حالة.

وفي أسيا، ففي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 820 ألفا و4 إصابات وإجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و513 حالة.

وفي سريلانكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 559 ألفا و605 حالات والوفيات إلى 14 ألفا 205 .

وفي ميانمار، سجلت السلطات الصحية 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 519 ألفا و 731 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 49 حالة وفاة حتى الآن.

وأفريقيا، في إثيوبيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 190 إصابة جديدة، و4 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 370 ألفا و712 حالة، وإجمالي وفيات إلى 6708 حالة حتى الآن.

وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 210 آلاف و99 إصابة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة إضافية ليستقر إجمالي الوفيات عند 3667 حالة وفاة حتى الآن.