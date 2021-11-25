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بدأت، مساء اليوم الخميس، فعاليات افتتاح طريق الكباش الأثري، في محافظة الأقصر جنوبي مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس الوزراء، وما يقرب من 20 وزيراً وأكثر من 200 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية، ومجموعة من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب

وترصد «الشروق» خلال السطور التالية نرصد عملية الانتهاء من أعمال تطوير وإعادة تهيئة مرسي وزارة السياحة والآثار، للفنادق العائمة بالأقصر.

- بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع تطوير مرسي الأقصر في نوفمبر 2019، وتم تسليمه أول أكتوبر 2021

-ينقسم المرسى إلى قسمين، الأول بطول 450 مترا ليسع عدد 5 أرصفة لرسو الفنادق العائمة، والثاني بطول 730 مترا ليسع عدد 6 أرصفة لرسو الفنادق العائمة به، كما يشمل المرسي عدد 69 محلا.

- مشروع التطوير تضمن عمل شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول المرسى، بالإضافة إلى عمل شبكة خاصة بالحريق، وتم تبليط الأرضيات باستخدام الرخام والجرانيت والبازلت الأسود وعمل أحواض زراعات تحتوي على أشكال متنوعة من الزرع.

-تم تزويد المرسى بعدد 17 برجولة خشبية و6 أكشاك لخدمة المواطنين مزينة بنقوش تحمل طابع الهوية البصرية المميز لمدينة الأقصر.

- تم تجميل المرسى بعمل جداريات من الفنون الجميلة تعتمد فكرتها على الدمج بين الخط العربي وصور الرجل والمرأة المصرية من مصر القديمة ومن صعيد مصر مع توظيف المناظر الطبيعية الخلابة ورموزها الجميلة كالنخيل والمراكب الشراعية.

- عمل جداريات البوليستر والتي تصور بشكل أساسي مشاهد من حياة المصري القديم في الحضارة الفرعونية وهي مزودة بإضاءة لإبراز جمالها ليلاً.