الزمالك يتقدم على سيراميكا في الشوط الأول بهدف فتحي

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أنهى فريق الزمالك الشوط الأول من مباراته ضد سيراميكا كليوباترا، بالتقدم بهدف دون رد.

سجل الهدف الوحيد مصطفى فتحي في الدقيقة 40 ليضع الأبيض في المقدمة بعد أداء متوسط من الفريقين.

لعب الزمالك بشكل لا يعكس أي فعالية هجومية في الدقائق الأولى، بل كانت الخطورة من جانب سيراميكا.

وفي الدقيقة 8 تصدت عارضة محمد عواد لتسديدة شريف دابو لاعب سيراميكا من ضربة حرة من مسافة بعيدة.

تأثر الزمالك بالتغييرات في التشكيل والدفع بعناصر لم تشارك سويا بشكل منتظم.

بدأ الزمالك في الضغط المبكر على حامل الكرة من لاعبي سيراميكا، من أجل إجبار المنافس على ارتكاب أخطاء، ومع دخول أحمد فتوح للعمق زاد الربط الهجومي والخطورة.

وأنقذ عامر عامر فرصة خطيرة من تسديدة قريبة المدى لمحمد عبدالشافي في الدقيقة 14.

وواصل الزمالك الضغط وسدد عمر السعيد كرة من حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 17 لتتحول إلى ركنية لم تستغل.

ثم تهيأت فرصة أخرى من عرضية مصطفى فتحي باتجاه عمر السعيد في الدقيقة 19 لتتحول إلى خطأ لمصلحة عامر عامر.

حصل طارق حامد على خطأ في الدقيقة 22 من هجمة مرتدة، بحدود منطقة جزاء سيراميكا، وسدد زيزو من الركلة الحرة لتمر خارج الخطوط.

واستغل شادي حسين ارتباك من دفاع الزمالك وسدد في الدقيقة 26 ولكن في يد محمد عواد.

استسلم الزمالك لهدوء الإيقاع من جديد وعابه غياب التحركات بدون كرة

وتصدى محمد عواد لفرصة مزدوجة من هجوم سموحة في الدقيقة 35، لكن راية التسلل كانت حاضرة.

وفي الدقيقة 40 افتتح التهديف مصطفى فتحي، بجملة مميزة مع عمر السعيد ليسدد كرة أرضية تسكن الشباك.

ونجح عواد في التصدي من جديد لفرصة خطيرة لسيراميكا عن طريق التونسي بلال سعيداني بالدقيقة 44.

وأهدر عبدالشافي فرصة أخيرة في الدقيقة 45 بعد هجمة مرتدة سريعة، تابعه حازم إمام بانفراد ضائع.